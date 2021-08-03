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Пандемия COVID-19

Власти Украины направят выделенные МВФ $2,7 млрд на преодоление последствий пандемии

В офисе украинского президента подчеркнули, что Киев получит эти средства "безвозмездно и без каких-либо дополнительных условий"

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Украина направит на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса более $2,7 млрд, которая она получит от Международного валютного фонда (МВФ), ранее одобрившего выделение дополнительных резервных активов организации на сумму $650 млрд. Об этом сообщил во вторник офис президента Украины.

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"Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику", - отметил украинский президент Владимир Зеленский.

В президентском офисе подчеркнули, что "Украина получит от МВФ более $2,7 млрд безвозмездно и без каких-либо дополнительных условий".

Как отмечается в сообщении, Зеленский подтвердил, что Киев и МВФ продолжают работу над пересмотром программы фонда и ожидают его миссию в сентябре. Как подчеркнул Зеленский, Украина "продолжает внедрять реформы" и выполнять требования "для получения нового транша МВФ в рамках текущей программы stand-by". По его словам, $2,7 млрд от МВФ "станет хорошим подарком" для Украины к 30-летию независимости, которую в стране отметят 24 августа.

Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов окончательно утвердили аллокации СПЗ [специальные права заимствования] на $650 млрд, из которых Украина получит более $2,7 млрд. Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПандемия COVID-19
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