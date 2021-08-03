Зеленский взял на контроль расследование смерти главы "Белорусского дома на Украине"

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование дела о гибели главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова. Об этом во вторник на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Мы внимательно следим за выводами полиции, президент держит это дело на контроле. Нам важно показать, что Украина поддерживает народ Белоруссии, и нам очень важно, чтобы белорусы, которые после событий лета и осени прошлого года приехали на Украину, чувствовали себя в безопасности", - сказал он.

Ранее во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев сделает все возможное для полного расследования этого дела и подчеркнул, что Украине чрезвычайно важно раскрыть правду.

Украинская полиция сообщила во вторник утром, что в одном из парков Киева найден мертвым гражданин Белоруссии Виталий Шишов - глава общественной организации "Белорусский дом на Украине". Открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Следствие пока отрабатывает две основные версии - самоубийство, либо умышленное убийство с имитацией самоубийства. В ЕС уже призвали украинские власти провести тщательное расследование.

"Белорусский дом на Украине" оказывает правовую и иную помощь гражданам Белоруссии, покинувшим страну и проживающим на Украине.