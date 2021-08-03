Блинкен призвал страны бассейна реки Меконг оказывать давление на Мьянму

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал своих коллег из стран бассейна реки Меконг оказывать давление на правительство Мьянмы, чтобы то соблюдало достигнутый ранее на встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) консенсус из пяти пунктов. Об этом во вторник в письменном заявлении сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Госсекретарь призвал страны принять немедленные действия, чтобы привлечь военных Мьянмы к выполнению пяти пунктов консенсуса АСЕАН. Он призвал к совместному оказанию давления на военных Мьянмы с целью добиться от них прекращения насилия, освобождения несправедливо задержанных и возвращения страны на демократический путь", - рассказал Прайс.

Данные переговоры на уровне министров состоялись в понедельник в формате видеоконференции. Они проводились в рамках партнерства США и стран бассейна реки Меконг, к числу которых относятся Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Таиланд.

Глава американской дипломатии также обсудил со своими коллегами сотрудничество в сферах здравоохранения, борьбы с коронавирусом, развития человеческого капитала, защиты окружающей среды, а также угроз безопасности. Блинкен отметил важность сотрудничества США с гражданским обществом стран этого субрегиона. Госсекретарь также указал, что с 2009 года США предоставили этим пяти странам помощь в размере больше $4,3 млрд, и напомнил, что Вашингтон направил им 4,5 млн доз вакцин от коронавируса.

24 апреля на встрече лидеров АСЕАН в Джакарте был достигнут консенсус по ситуации в Мьянме. Региональная организация призвала к немедленному прекращению насилия в стране и конструктивному диалогу между всеми сторонами, участвующими в боевых действиях, предложила посредничество специального посланника от председателя АСЕАН и пообещала предоставить Мьянме гуманитарную помощь.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями.