США заявили, что готовы вернуться в Вену для проведения консультаций с Ираном по СВПД

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Делегация Соединенных Штатов готова вернуться в Вену для продолжения непрямых консультаций с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но Тегеран должен принять решение об участии в них. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы готовы вернуться в Вену, чтобы возобновить эти непрямые переговоры по взаимному возвращению к соблюдению СВПД. <...> Предельно ясно, что официальные лица в Иране и иранское правительство должны принять решение в рамках своей собственной системы о курсе, который они хотят проводить [в связи с переговорами по СВПД в Вене]", - отметил дипломат.

Он добавил, что сроки проведения "потенциального седьмого раунда еще предстоит объявить". "Мы продолжаем верить, что дипломатия предлагает самый жизнеспособный, наиболее эффективный путь вперед", - добавил Прайс.

Дипломат также подчеркнул, что Вашингтон продолжит обсуждать вопрос об обмене заключенными с Тегераном. "Мы уже говорили, что обеспечение освобождения этих несправедливо задержанных американских граждан является для нас абсолютным приоритетом. <...> Мы не перестанем заниматься вопросом их освобождения, пока они не смогут благополучно воссоединиться со своими семьями", - отметил руководитель пресс-службы.

Во вторник агентство Нурньюс сообщило со ссылкой на источник, что вопрос об обмене заключенными между США и Ираном полностью снят с повестки дня.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала рассчитывали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.