В Госдепе заявили, что США примут меры в ответ на инцидент с танкером в Аравийском море

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов обсуждают со своими партнерами и союзниками принятие надлежащих мер в ответ на инцидент с танкером Mercer Street в Аравийском море, в результате которого погибли два человека. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками над устранением последствий этой атаки. Мы уверены, как мы говорили в выходные и как вчера (в понедельник) повторил госсекретарь [Энтони Блинкен], что ответственность за эту атаку несет Иран. Мы работаем с партнерами и союзниками над рассмотрением дальнейших шагов. Мы проводим консультации с правительствами как внутри региона, так и за его пределами о надлежащих мерах реагирования, и надлежащие меры реагирования будут приняты", - отметил дипломат.

30 июля Морская торговая организация Соединенного Королевства сообщила о нападении в Аравийском море на танкер-химовоз Mercer Street, которым управляет компания Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу. Тогда первоначально предполагалось пиратство, но затем инцидент был классифицирован как не связанный с пиратством. Zodiac Maritime подтвердила, что в результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна.

Внешнеполитические ведомства Великобритании и США утверждали, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран. Тегеран эти обвинения назвал голословными и политически мотивированными. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не располагает независимыми подтверждениями того, что, как утверждают США и Великобритания, за нападением на танкер стоит Иран.