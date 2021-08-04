Пентагон подтвердил гибель сотрудника полиции рядом со зданием ведомства

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США во вторник подтвердило гибель сотрудника полиции Пентагона, который был атакован во вторник рядом со зданием ведомства.

"От лица всех, кто работает в Пентагоне, <...> я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам сотрудника охраны Пентагона, который погиб от ранений, полученных сегодня утром", - говорится в распространенном заявлении министра обороны США Ллойда Остина. Глава ведомства отметил, что расследование случившегося продолжается.

Руководитель полиции Пентагона Вудро Кюссе на брифинге для журналистов сообщил о том, что сотрудник полиции Пентагона был атакован во вторник рядом со зданием оборонного ведомства США, при этом в ходе инцидента была открыта стрельба. Он подтвердил, что в результате произошедшего пострадали несколько человек. По его словам, к месту инцидента прибыли сотрудники Федерального бюро расследований, ведомство ведет расследование.

Кюссе отметил, что у правоохранительных органов пока нет информации о мотивах нападавшего, и подчеркнул, что делать выводы о том, было ли произошедшее терактом, пока рано. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби, также присутствовавший на брифинге, отметил, что министра оборона США Ллойда Остина в момент ЧП в здании оборонного ведомства не было.

Агентство AP ранее сообщало, что в результате инцидента сотрудник служб безопасности умер от ножевого ранения. Нападавший, по данным агентства, был застрелен сотрудниками правоохранительных органов.