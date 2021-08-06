США считают, что нападения не принесут талибам легитимности

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Нападения и убийства не принесут движению "Талибан" (запрещено в РФ) желаемой легитимности, необходимо обеспечить мирный процесс. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Мы решительно осуждаем убийство главы информационного центра правительства Афганистана Давакхана Минапала. Это убийство произошло после атаки, направленной против министра обороны Афганистана, - сказала она. - "Талибан" взял за себя ответственность за эту атаку, нет причин в этом сомневаться. Кроме того, есть достоверные свидетельства зверств и мести в отношении гражданских лиц на территориях, подконтрольных "Талибану". Мы внимательно отслеживаем и обеспокоены этим".

"Если "Талибан" заявляет, что хочет международного признания, эти действия не принесут им желаемой легитимности", - подчеркнула Псаки. Представитель Белого дома призвала движение предпринять шаги для обеспечения мирного процесса.

"Это то, в чем сильно нуждаются афганцы, чего заслуживают после десятилетий войны", - сказала она.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.