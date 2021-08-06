Двоих граждан Мьянмы задержали за подготовку убийства постпреда страны при ООН

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Двое граждан Мьянмы задержаны в США за подготовку нападения и убийства постоянного представителя Мьянмы при ООН Чжо Мо Туна, которого ранее пришедшие к власти военные отправили в отставку. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.

"Как предполагается, Фо Хайн Тут и Ё Хейн Зо сговорились серьезно ранить или убить посла Мьянмы при ООН в ходе запланированного нападения, которое должно было произойти на американской земле", - приводятся в сообщении слова прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Одри Штраус.

Одному из задержанных 28 лет, другому 20. Нападение должно было произойти в округе Вестчестер (примерно в получасе езды к северу от Нью-Йорка), где проживает посол. Задание организовать нападение проживавшие в Нью-Йорке граждане Мьянмы получили от некоего торговца оружием в Таиланде, поддерживающего связи с мьянманскими военными. Согласно его поручению, задержанные должны были найти людей, которые бы нанесли увечья дипломату, чтобы вынудить его уйти со своего поста. Если бы он не согласился, его следовало убить.

Задержанные получили $4 тыс. на выполнение этого задания, а затем потребовали дополнительно еще $1 тыс.

Постоянный представитель Мьянмы при ООН ранее отказался признавать военных, пришедших к власти в стране. Он неоднократно призывал международное сообщество ввести санкции и оружейное эмбарго в их отношении. В ответ военные заявили о его отставке.