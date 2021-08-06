Кабмин Йемена приветствует назначение Грюндберга спецпосланником генсека ООН в стране

КАИР, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Йемена приветствует назначение шведского дипломата Ганса Грюндберга спецпосланником генерального секретаря ООН по стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении йеменского внешнеполитического ведомства.

"Правительство Йемена продолжит предпринимать усилия, направленные на установление справедливого и устойчивого мира в стране <...>, а также окажет всестороннюю поддержку новому спецпосланнику генсека ООН с целью возобновления политического процесса", - цитирует текст заявления информационное агентство Saba.

В правительстве Йемена также выразили надежду на то, что опыт Грюндберга "поможет достижению всеобъемлющего режима прекращения огня [в стране] на основе международного консенсуса о необходимости скорейшей остановки военных действий и [достижения] политического урегулирования".

Ранее в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил своим спецпосланником по Йемену Грюндберга вместо британского дипломата Мартина Гриффитса, занимавшего эту должность с 2018 года.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.