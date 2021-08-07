Глава штаба обороны Британии призвал к сотрудничеству граничащие с Афганистаном страны

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер обратился с призывом к сотрудничеству в борьбе с терроризмом к странам, граничащим с Афганистаном. Соответствующее заявление он сделал в опубликованной в субботу статье в газете The Times .

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"Продолжение войны не в интересах соседних с Афганистаном стран. Многие из них уже приняли миллионы беженцев. И еще несколько миллионов покинут Афганистан, если там не удастся стабилизировать ситуацию. В таком случае неизбежен рост [угрозы] терроризма, поскольку экстремисты будут использовать вакуум. Этого можно не допустить, если работать вместе", - написал Картер.

При этом он отдельно остановился на "ключевой роли международного сообщества", которое должно "демонстрировать уверенность в афганцах". "Мы должны помочь им быть твердыми. Мы должны критиковать лидеров движения "Талибан" (запрещено в РФ) и вынудить их сесть за стол переговоров. Мы не должны давать им ложную легитимность", - отметил британский военачальник.

Картер также признал, что правительству Афганистана с учетом вывода западных войск не удастся контролировать все районы страны, однако "важно удержать городские зоны, столицы провинций и их окрестности, в частности Герат, и ключевые города пуштунов на юге, в особенности Кандагар". "Движение "Талибан" было образовано в Кандагаре в 1990-е годы. Если талибы не смогут контролировать его, то это станет для них серьезным ударом", - указал он.

Операция США в Афганистане при поддержке западных союзников продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Окончательный вывод американских войск из страны начался в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.

На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.