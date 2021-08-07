МИД Франции заявил, что приговор по делу фонда Baring Vostok вызывает много вопросов

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Представитель МИД Франции заявил в субботу, что приговор по делу инвестиционного фонда Baring Vostok вызывает много вопросов у Парижа.

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил основателя фонда Майкла Калви к 5,5 года условно, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей, его французский партнер Филипп Дельпаль осужден на 4,5 года условно.

"Этот процесс и вынесенные приговоры вызывают немало вопросов по поводу условий предпринимательства в России", - указал в своем заявлении официальный представитель МИД Франции. По его словам, "Дельпаль является известным предпринимателем и пользуется уважением в деловых кругах двух стран". Он добавил, что Франция "с большим вниманием будет следить за развитием этого дела".

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено СК РФ 13 февраля 2019 года на основании поданного в ФСБ заявления от члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от банка в 2015 году, был зачтен уступкой акций, стоимость которых была оценена в сумму кредита, тогда как их реальная стоимость составляла 600 тыс. рублей. Защита подсудимых оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы.

В ходе процесса Калви и Дельпаль отрицали свою вину. Калви назвал уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.