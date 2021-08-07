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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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Глава МИД Чехии призвал выстраивать заново политические отношения с Россией

Якуб Кулганек подчеркнул, что улучшение отношений с РФ возможно после исключения страны из списка недружественных стран
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ПРАГА, 7 августа. /ТАСС/. Чехии необходимо заново выстраивать политические отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в субботу на сайте газеты Právo.

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"Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение, - сказал Кулганек. - Я созвал [в МИД] закрытый круглый стол для представителей парламентских партий, чтобы мы дискутировали, какие у нас представления об отношениях с Россией. Хорошо, чтобы в Чехии по такому принципиальному [вопросу] была бы максимально широкая политическая поддержка".

Глава чешского МИД отметил, что вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой с чешской стороны предстоит решать новому правительству республики. Оно должно быть сформировано по итогам парламентских выборов, которые пройдут в октябре. "Решать это будет уже будущее правительство. Мы можем [лишь] помочь [этому процессу] тем, что проведем аудит чешско-российских отношений", - отметил министр.

Кулганек считает, что российско-чешские отношения не сдвинутся с точки замерзания, пока РФ не исключит республику из списка недружественных стран.

"Чтобы произошло улучшение наших отношений, а это бег на длинную дистанцию, я бы рассматривал как важный шаг то, что Чехия будут исключена из списка недружественных [России] государств, - отметил глава МИД. - В данной ситуации мяч находится на стороне России. Но это вопрос месяцев, а возможно, и лет".

При этом Чехия должна сохранить экономические отношения с Россией и поддерживать чешские фирмы, заинтересованные в развитии бизнеса в РФ, подчеркнул Кулганек.

"Я убежден, что необходимо удержать [на существующем уровне] экономические отношения [с Россией] и поддерживать чешские фирмы, которые заинтересованы развивать бизнес в России. [Они тем самым] у нас создают рабочие места".

Теги
ЧехияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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