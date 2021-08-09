В годовщину президентских выборов в Белоруссии Лукашенко проведет "Большой разговор"

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов примут участие в "Большом разговоре с президентом", который пройдет в понедельник во Дворце независимости, сообщила ТАСС Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Участников аккредитовано около 300 человек, именно столько мест в Универсальном зале Дворца независимости, где пройдет "Большой разговор". Как и планировалось, будут и белорусские, и зарубежные СМИ, эксперты, представители общественности", - отметила пресс-секретарь.

"Что касается повестки, уверена, это будет самый широкий круг тем, запретных среди которых нет. Президент всегда заинтересован ответить на максимальное количество вопросов. Убеждена, так будет и в этот раз", - сказала пресс-секретарь. Планируется, что мероприятие из Дворца независимости будет транслироваться в прямом эфире по белорусским телеканалам.

Впервые формат "Большого разговора с президентом" был опробован в феврале 2017 года. В отличие от традиционных пресс-конференций данный формат предусматривает открытую дискуссию участников встречи с президентом по всему спектру вопросов внутренней и внешней повестки. Предыдущий раз "Большой разговор" состоялся в марте 2019 года, он стал рекордным по своей продолжительности. Тогда Лукашенко отвечал на вопросы журналистов, общался с представителями общественности около семи с половиной часов. Эксперты в Минске предполагают, что и в этот раз разговор с белорусским президентом будет продолжительным, обстоятельным и откровенным. Они сходятся во мнении, что львиную долю предстоящей дискуссии займет тема президентских выборов, которые прошли ровно год назад, и последовавшие за ними события.

Год после выборов

Согласно официальным данным Центризбиркома Белоруссии, на выборах 9 августа 2020 года Лукашенко набрал 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Акции протеста продолжались в стране около полугода, за это время, по данным белорусских правозащитников, сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 тыс. человек.

Большинство задержанных были арестованы и оштрафованы. В отношении нескольких сотен протестующих были возбуждены уголовные дела за участие в массовых беспорядках, организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорбление президента и других должностных лиц. В частности, по данным Следственного комитета, после президентских выборов было возбуждено свыше 4,6 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом. Из них в суды уже направлено более 800 дел. Власти уверяют, что силовики продолжат "выявление и привлечение к уголовной ответственности радикалов, экстремистов, тех, кто посягал на суверенитет и общественную безопасность страны". По состоянию на 8 августа текущего года правозащитники признали политзаключенными 610 человек.

Санкции Запада

Белорусские власти считают, что США сыграли главную роль в дестабилизации ситуации в Белоруссии, а также отмечают агрессивную политику в отношении республики со стороны Польши и Литвы. Глава Комитета госбезопасности Иван Тертель на днях заявил, что таким образом "Соединенные Штаты пытаются решить свои геополитические интересы".

Ряд европейских стран и США не признали результаты выборов и посчитали чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранительных органов по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения в отношении Минска. К настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых подпали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

В условиях конфронтации с Западом Минск намерен интенсифицировать сотрудничество со своим ближайшим союзником - Российской Федерацией. В текущем году заметно активизировались контакты представителей руководства двух стран, правительства плотно работают над согласованием дорожных интеграционных карт. В Минске полагают, что они могут быть приняты до конца нынешнего года.

Конституционная реформа

После президентских выборов на фоне протестов Лукашенко заявил о необходимости проведения в стране конституционной реформы. По его мнению, внесение изменений в основной закон позволит урегулировать спорные моменты в государственном устройстве, добиться согласия в обществе. К настоящему времени специально созданная Конституционная комиссия подготовила свои предложения по внесению поправок в конституцию, которые, как обещает Лукашенко, будут приняты на республиканском референдуме не позднее февраля будущего года. Согласно документу, глава государства будет избираться на пять лет непосредственно народом тайным голосованием на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права, причем одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Также предлагается лишить лидера страны права отменять акты правительства и издавать декреты.

Кроме того, в проекте предлагается узаконить возможность смещения президента с должности Всебелорусским народным собранием в связи с совершением госизмены или иного тяжкого преступления. В случае необходимости этот орган может решать вопрос о легитимности выборов лидера страны, он также определяет стратегию развития государства, и его решения обязательны к исполнению. Ознакомившись с предложениями, Лукашенко вернул их на доработку.

Обстановка в стране

Общественно-политическая ситуация в стране в годовщину президентских выборов характеризуется отсутствием каких-либо протестных акций. Власти не видят оснований для беспокойства по поводу возникновения масштабных несанкционированных мероприятий. "Предпосылок [к протестам] нет. Как бы то ни было, сегодня даже те, кто был в свое время затуманен определенными моментами, уже понимают, что ведь ничего не удалось", - сказал в интервью белорусскому телеканалу ОНТ командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Тем не менее он заверил, что силовики готовы обеспечить правопорядок в случае возникновения угрозы дестабилизации обстановки.