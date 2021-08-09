{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Голландская прокуратура привлекла к делу о крушении Boeing на Украине нового прокурора

Решение по делу ожидается не ранее 2022 года

ГААГА, 9 августа. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов привлекла к слушаниям по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года нового прокурора. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

На эту тему
Расследование крушения Boeing на Украине. Надежда остается лишь на суд
Расследование крушения Boeing на Украине.

"Биргит ван Руссел уже давно является сотрудником прокуратуры, а теперь полное время работает в команде, привлеченной к слушаниям по делу MH17, - отмечается в документе. - Она периодически будет появляться на заседания в судебном комплексе "Схипхол".

В свою очередь прокурор Вард Фердинандуссе, ранее занимающий эту должность, будет прикреплен к прокуратуре Специального суда по Косову, где он возглавит департамент расследований. Параллельно он продолжит работу в голландской прокуратуре, останется вовлечен в судебный процесс по делу MH17 до вынесения вердикта и будет принимать участие в слушаниях.

Рассмотрение дела MH17 возобновится 6 сентября. Ожидается, что в ходе данной сессии, продолжающейся до 24 сентября, родственники погибших смогут воспользоваться своим правом обращения к суду. Решение по делу ожидается не ранее 2022 года.

Теги
УкраинаНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Ирак создал комиссию по расследованию смерти иракца на литовско-белорусской границе
С начала года на границе задержали более 4 тыс. нелегальных мигрантов
Читать полностью