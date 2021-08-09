Макрон заявил Раиси о поддержке Францией безопасности и свободы мореплавания

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси ситуацию на Ближнем Востоке и безопасность морской навигации в регионе. Об этом сообщили в понедельник в Елисейском дворце.

"В ходе разговора лидеры также смогли обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Президент подтвердил приверженность Франции защите безопасного и свободного мореплавания. Глава государства указал на необходимость начала дискуссии для сохранения стабильности и безопасности в регионе", - гласит распространенное коммюнике.

Кроме того, в ходе телефонного разговора двух лидеров затрагивалась ситуация в Ираке и Ливане, подробности этих дискуссий не приводятся.

Великобритания, Израиль, США и Румыния обвиняют Иран в произошедшем в ночь на 30 июля нападении на следовавший под флагом Либерии танкер-химовоз Mercer Street. В результате инцидента, произошедшего в 280 км от побережья Омана, погибли двое членов экипажа судна - гражданин Румынии и гражданин Великобритании. Лондон и Вашингтон заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение. По версии Тегерана, обвинения в его адрес являются политически мотивированными и голословными.

По данным газеты Times, британские спецслужбы также считают, что Иран стоит за произошедшей 3 августа попыткой захвата танкера Asphalt Princess в Оманском заливе. Официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде категорически отверг предположения по поводу того, что на борт судна могли подняться иранские военные.