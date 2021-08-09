В ЛНР подтвердили слова Лукашенко о следователях, допрашивавших Протасевича в Минске

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Следователи силовых структур Луганской народной республики (ЛНР) проводили в Минске следственные действия с задержанным в Белоруссии блогером Романом Протасевичем. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах ЛНР, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко, который в своем выступлении в понедельник затронул эту тему.

"Следователи силовых структур ЛНР побывали в Минске и провели ряд следственных действий с гражданином Протасевичем, который обвиняется в преступлениях против мирных жителей Донбасса. Протасевич ответил на вопросы, которые интересовали следствие", - отметил источник.

Лукашенко в ходе встречи с журналистами и представителями общественности в Минске, заявил, что Протасевич "никакой не боевик", не стрелял и никого не убивал. По словам Лукашенко, представители Донецкой и Луганской народных республик приезжали в Белоруссию допросить Протасевича и остались удовлетворены.

23 мая Протасевич был задержан в Минске после того, как самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Белоруссии из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. На борту самолета находился разыскиваемый властями как один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Протасевич. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. В конце июня Протасевич был переведен из СИЗО под домашний арест.

16 июня посольство Украины в Минске обратилось к властям Белоруссии с требованием предоставить официальные пояснения участия правоохранительных органов ЛНР, которую в Киеве считают террористической организацией, в следственных действиях в отношении Протасевича. Офис генерального прокурора Украины в течение месяца намерен дать оценку действиям Лукашенко.