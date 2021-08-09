Зампостпреда КНР при ООН заявил, что США угрожают безопасности в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. США представляют собой главную угрозу безопасности в Южно-Китайском море и негативно влияют на ситуацию в регионе. Об этом в понедельник на заседании СБ ООН высокого уровня по проблеме безопасности на море заявил заместитель постоянного представителя КНР при этой международной организации Дай Бин.

"США не уполномочены делать безответственные заявления по проблеме Южно-Китайского моря. Соединенные Штаты раздувают проблему из ничего, а также в качестве провокаций самовольно направляют в Южно-Китайское море военные корабли и самолеты, открыто пытаются создать брешь между странами региона", - сказал он. "Эта страна сама превратилась в самую большую угрозу миру и стабильности в Южно-Китайском море", - добавил дипломат.

Как отметил он, Китай призывает все страны усилить диалог по проблемам безопасности на море и расширить прагматичное сотрудничество, а также совместно реагировать на вызовы и угрозы в регионе.

"Мир и прозрачность на море важны для обеспечения общей безопасности всех стран и требуют всеобщих действий от всех сторон. В настоящее время некоторые страны проводят эксклюзивную региональную стратегию в Азиатско-Тихоокеанском регионе в попытке спровоцировать конфликты на море, подорвать суверенитет и интересы в сфере безопасности соответствующих стран, а также ослабить региональный мир и стабильность", - указал Дай Бин. "Это идет вразрез с ожиданиями большинства стран региона, которые стремятся к миру, сотрудничеству и развитию", - резюмировал он.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе этого заседания заявил о том, что Вашингтон считают ситуацию в Южно-Китайском море "своим делом". "Кто-то может сказать, что урегулирование споров в Южно-Китайском море - это не дело США, у которых там нет притязаний. Но это наше дело, и даже больше - ответственность каждой страны защищать принципы, которым мы согласились следовать, чтобы мирно урегулировать споры на море", - добавил Блинкен.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (острова Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие выводы отвергает.