Блинкен заявил, что США считают ситуацию в Южно-Китайском море "своим делом"

ООН, 9 августа. /ТАСС/. США не согласны с теми, кто пытается утверждать, что ситуация в Южно-Китайском море - это не дело Вашингтона, поскольку у него каких-либо претензий на данную акваторию. Об этом заявил в понедельник государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по проблеме безопасности на море.

"В Южно-Китайском море мы видим опасные сближения судов и носящие характер провокаций действия, призванные подкрепить незаконные притязания на акваторию", - сказал он.

"Кто-то может сказать, что урегулирование споров в Южно-Китайском море - это не дело США, у которых там нет притязаний. Но это наше дело, и даже больше - ответственность каждой страны защищать принципы, которым мы согласились следовать, чтобы мирно урегулировать споры на море", - добавил Блинкен.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (острова Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие выводы отвергает.

В понедельник в формате видеоконференции проходит заседание Совета Безопасности ООН высокого уровня по проблемами безопасности на море. На нем председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди. На заседании выступил президент России Владимир Путин.