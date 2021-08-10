Белорусский дипломат заявил, что шаги Украины ведут к кризису в отношениях с республикой

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Белоруссии на Украине Кирилл Камышев во время вызова в МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность действиями украинских властей, которые белорусская сторона называет "недружественными". Об этом сообщает во вторник пресс-служба белорусского посольства на Украине.

Об интеграции, Крыме и уходе с поста. Что Лукашенко говорил на встрече с журналистами

"До внешнеполитического ведомства Украины была в очередной раз доведена глубокая озабоченность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси, которые ведут к кризису в отношениях между странами", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, во время встречи дипломатов "отмечена заинтересованность Беларуси в нормальных добрососедских отношениях с Украиной, выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло конструктивного и уважительного диалога".

В МИД Украины также прокомментировали встречу с белорусским дипломатом, назвав причиной вызова "выражение решительного протеста в связи с рядом недопустимых заявлений президента Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции". В МИД "предостерегли, что высказанная Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями". МИД Украины также обратил внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова "являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы".

В понедельник Александр Лукашенко провел большую пресс-конференцию, во время которой заявил, что Белоруссия признает Крым тогда, когда "последний олигарх в России" это сделает и "начнет поставлять туда продукты". "За мной дело не заржавеет", - сказал он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.