Пентагон скорректировал заявление об атаке на танкер Mercer Street

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Пресс-служба Министерства обороны США во вторник скорректировала заявление одного из представителей ведомства о нападении на танкер Mercer Street. Пентагон фактически отказался от утверждений, что атаку осуществили с территории Йемена, но по-прежнему настаивает на причастности Ирана к произошедшему.

Речь идет о высказываниях, с которыми заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул выступила в этот же день на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Американский сенатор Тодд Янг (республиканец от штата Индиана) спросил Строул, может ли она подтвердить сообщения, согласно которым "недавняя атака на танкер Mercer Street в Оманском заливе с применением произведенных Ираном беспилотников исходила из Йемена". "Да, я могу подтвердить эти сообщения", - ответила представитель Пентагона. Она добавила, что речь идет об "осуществленной при поддержке Ирана" атаке с использованием беспилотника.

Позднее пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби в Twitter уточнил высказывания Строул. Она, по словам Кирби, "не подтвердила, что атака на Mercer Street с помощью БПЛА исходила из Йемена". Как отметил Кирби, Строул "говорила о распространенном в пятницу заявлении стран Группы семи и расследовании Центрального командования ВС США, которые ясно указали на причастность Ирана к атаке, но не упоминали прямых связей с Йеменом".

Ряд западных стран, включая США и Великобританию, обвиняют Иран в произошедшем в ночь на 30 июля нападении на следовавший под флагом Либерии танкер-химовоз Mercer Street. Компания Zodiac Maritime, являющаяся оператором судна, принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента, произошедшего в 280 км от побережья Омана, погибли двое членов экипажа судна - гражданин Румынии и подданный Великобритании. Вашингтон и Лондон заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение.

По версии Тегерана, обвинения в его адрес являются политически мотивированными и голословными.