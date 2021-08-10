В Пентагоне заявили, что атаку на танкер Mercer Street осуществили из Йемена

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США считает, что нападение на танкер Mercer Street было осуществлено с территории Йемена с помощью предоставленного Ираном беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявила во вторник заместитель помощника главы Пентагона по делам Ближнего Востока Дана Строул на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Американский сенатор Тодд Янг (республиканец от штата Индиана) спросил Строул, может ли она подтвердить сообщения, согласно которым "недавняя атака на танкер Mercer Street в Оманском заливе с применением произведенных Ираном беспилотников исходила из Йемена". "Да, я могу подтвердить эти сообщения", - ответила представитель Пентагона.

По словам Строул, речь идет об "осуществленной при поддержке Ирана" атаке с использованием беспилотника. По версии заместителя помощника главы Пентагона, Иран поставляет все более технически сложные вооружения формированиям хуситов в Йемене.

Ряд западных стран, включая США и Великобританию, обвиняют Иран в произошедшем в ночь на 30 июля нападении на следовавший под флагом Либерии танкер-химовоз Mercer Street. Компания Zodiac Maritime, являющаяся оператором судна, принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента, произошедшего в 280 км от побережья Омана, погибли двое членов экипажа судна - гражданин Румынии и подданный Великобритании. Вашингтон и Лондон заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение.

По версии Тегерана, обвинения в его адрес являются политически мотивированными и голословными.