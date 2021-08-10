Госдеп отметил "недопустимо высокий" уровень насилия в Афганистане

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Власти США считают, что уровень насилия в Афганистане, по всей видимости, не соответствует тем обязательствам, которые ранее взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), согласно условиям мирных договоренностей. Об этом заявил во вторник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

На вопрос о том, соблюдают ли талибы условия соглашения, по мнению американской стороны, он ответил: "Уровень насилия недопустимо высок". "Конечно, уровень насилия, как кажется, не соответствует тому, что "Талибан" обещал в рамках этих договоренностей", - добавил он. По его словам, происходящее "не соответствует духу" мирного соглашения. Вместе с тем Прайс подчеркнул, что вывод американских войск из страны "не зависит от обстановки" в ней.

В феврале 2020 года в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Тогда были определены сроки, в которые США и их союзники должны вывести все войска из Афганистана. В Белом доме рассчитывают завершить вывод американских сил из республики к концу текущего месяца.