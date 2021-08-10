Глава МИД Латвии считает миграционный кризис на границе с Белоруссией рукотворным

РИГА, 10 августа. /ТАСС/. Миграционный кризис на границе Латвии и Белоруссии является рукотворным, это элемент гибридной войны. С таким утверждением выступил во вторник в эфире телеканала "Дождь" министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

"Это кризис рукотворный. Я думаю, что это очень хорошо видно. Я бы назвал то, что сейчас происходит не только на границе Белоруссии с Латвией, но и с Литвой, а также Польшей, элементом гибридной войны", - сказал он. "Это кризис больше рукотворный, чем естественный", - добавил министр.

Правительство Латвии ранее во вторник ввело до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. "Ситуация, конечно, сложная, но я бы не хотел делать какие-то громкие заявления, что это какой-то апокалипсис. Это все же больше юридический режим, который позволяет и Госпогранслужбе, и полиции, и военным сделать все возможное, чтобы охранять границу, а также решать более быстро всякие административные вопросы, которые возникают при таких ситуациях. Да, ситуация сложная, но не будем слишком драматизировать", - отметил Ринкевичс.

"Я думаю, то, что сейчас делают и Латвия, и Литва, - это правильное решение. Мы должны охранять границу и нашего государства, а вместе с тем и границу ЕС и НАТО", - подчеркнул он. При этом министр заметил, что "те люди, которые будут использовать официальные пункты пропуска и будут передвигаться на законных основаниях, конечно, смогут перейти границу или пересечь ее на транспорте".

Глава внешнеполитического ведомства Латвии также допустил возможность переговоров между Ригой и Минском по вопросу миграционного кризиса. "Возможны ли переговоры по миграционным вопросам и по вопросам решения практических проблем? Да, такие переговоры возможны, если, конечно, на это готовы обе стороны", - сказал он.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Только за последние пять дней на границе было задержано 283 нарушителя, а всего с начала года - 343. Власти Латвии для охраны границы ввели усиленный контроль и мобилизовали ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.

Опасения из-за учений

Глава МИД Латвии также выразил опасения в связи с предстоящими российско-белорусским военными учениями "Запад-2021". "Такого рода провокации, как мы сейчас видим, против нескольких стран ЕС, а также членов НАТО, являются очень опасными. Я уже высказывался о том, что очень скоро будут большие учения "Запад-2021", в которых будут участвовать и российские, и белорусские войска. Я все же хочу надеяться, что и Россия, и Белоруссия понимают, что здесь вопрос не только каких-то гибридных, но и очень реальных рисков, я очень надеюсь, что такое понимание преобладает как в Минске, так и в Москве", - указал он.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. Ранее указывалось, что в основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.