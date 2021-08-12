Миграционные войны. Как беженцы и переселенцы стали оружием гибридных конфликтов

Если нет армии и сил, чтобы напугать соседа, то можно просто заполонить его границы толпами нелегалов. К такой методике все чаще прибегают страны, которые благодаря своему географическому положению могут контролировать потоки мигрантов. Разбираемся, как беженцы и переселенцы становятся оружием в гибридных конфликтах и почему это особенно чувствительная тема для некоторых государств. Ухудшение отношений между Минском и Брюсселем спровоцировало в Европе новый миграционный кризис. Ежедневно сотни выходцев из Африки и Азии прибывают в Белоруссию, чтобы, перейдя границу с Литвой, попросить убежище в ЕС. Всего с начала года литовские власти задержали более 4 тыс. нелегальных мигрантов (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Белоруссии. По европейским масштабам — цифра смехотворная, но для небольшой восточноевропейской республики даже это стало серьезным вызовом. Приграничный кризис уже потребовал срочных вложений в инфраструктуру, мобилизации силовиков и даже привел к протестам среди местных жителей из-за строительства лагеря беженцев.

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Кроме Литвы мигранты также устремились в Латвию, где 10 августа власти объявили на границе режим ЧП. Увеличение потока нелегалов фиксирует и Польша. В Европе сложившуюся ситуацию называют "белорусской агрессией". В середине июля глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что происходящее на литовско-белорусской границе — "не миграционный кризис, а гибридная война", которую Минск якобы развязал против Евросоюза. "В странах происхождения [мигрантов] действуют белорусские фирмы, которые организуют перевозку", — утверждал министр. По его словам, людям предлагают нелегально попасть в Европу за €7–8 тыс. В начале августа МВД страны распространяло видеозапись, на которой мигрантов якобы сопровождает автомобиль с белорусскими пограничниками. При этом на кадрах невозможно разглядеть ни номерные, ни другие отличительные знаки. Что касается белорусских властей, то в Минске не скрывают, что кризис на литовской границе вызван их действиями, а точнее, бездействием. Как заявили в МИД Белоруссии, средства на защиту границы перераспределили на социальные нужды. Глава дипведомства страны Владимир Макей указал, что в Белоруссии не собираются "защищать за свой счет Запад от каких-то напастей". Еще в конце мая президент республики Александр Лукашенко говорил, что если раньше Белоруссия защищала соседей от потока мигрантов, то после введения санкций задумается на этот счет. Он также рассказал о преступных группировках из Литвы, которые занимаются организацией незаконной миграции. "Правильно сделали там вывод СМИ и ряд блогеров, говорят: а мы и не знали, что нашу границу защищал Лукашенко, мы-то думали, что у нас там пограничные войска. Да, мы вылавливали почти каждого, за год, как они говорят, 80 человек в прошлом году преодолели эту границу, сейчас уже за это время около пяти тысяч. Кушайте, пожалуйста, вы этого хотели. В чем я не прав? Но я не подталкиваю этот процесс". Президент подчеркнул, что Белоруссия никого не шантажирует при помощи угрозы нелегальной миграции, но реагирует на действия Запада "в силу своих возможностей".

В мае из Багдада в Минск начали курсировать пассажирские рейсы иракских и белорусских авиалиний. Именно оттуда прибывает большинство тех, кто позже штурмует европейскую границу. Несмотря на то что власти ЕС смогли договориться с Багдадом о прекращении рейсов в Белоруссию, Минск увеличил число перелетов из Турции — еще одного направления, откуда прибывают мигранты. "По нашим данным, именно "Белавиа" перевозит нелегальных мигрантов из аэропорта в Стамбуле, поэтому мы будем просить ЕС о расширении санкций против этой компании", — сказал Ландсбергис. В конце июля в Вильнюсе пообещали, что не станут настаивать на введении ЕС против Белоруссии новых санкций, если наплыв нелегальных мигрантов с территории республики будет остановлен. Однако с тех пор ситуация только усугубилась. В начале августа Вильнюс и Варшава призвали Евросоюз применить более жесткие меры воздействия в отношении Белоруссии. Речь может идти даже о привлечении группировки НАТО. "Турецкий поток" Европа уже много лет живет в условиях фактически постоянного наплыва мигрантов. Переселенцы из Африки и Азии прибывают на континент через третьи страны, как по суше, так и по морю. Возможность контролировать перемещение этих беженцев — сдерживать или выпускать их к границам — становится мощным политическим козырем. "Обычно это выглядит как асимметричное оружие слабого игрока против более сильного и в некоторых случаях может рассматриваться как стратегия наказания", — говорится в исследовании Брюссельского международного центра.

Описание Мигранты на границе Турции и Греции, 2020 год © AP Photo/Giannis Papanikos

Как показал европейский миграционный кризис в 2015 году, массовый наплыв мигрантов становится для принимающих стран не только гуманитарным, но и политическим вызовом. Именно после событий 2015 года в ЕС увеличилось число террористических нападений и, как следствие, усилились правые популистские и антимигрантские настроения. "Проснись, Европа! Я повторю еще раз. Если вы попытаетесь представить нашу операцию как вторжение, то наш ответ прост: мы откроем двери и отправим к вам 3,6 млн мигрантов". Такая угроза прозвучала в 2019 году от президента Турции Тайипа Эрдогана в ответ на критику ЕС турецкой операции на севере Сирии. Турция — страна, приютившая наибольшее число сирийских беженцев после начала там гражданского конфликта в 2011 году. По данным Всемирного банка, в настоящее время на турецкой земле проживает более 4 млн беженцев и лиц, ищущих убежища. Многие из них готовы продолжить путешествие в Европу. В 2016 году Турция и ЕС договорились, что Европейская комиссия выплатит Анкаре миллиарды долларов, чтобы просители убежища оставались в Турции. Несмотря на это, турецкие власти периодически угрожают открыть границы и заполонить ЕС миллионами переселенцев. В конце февраля 2020 года Турция перешла от слов к действию. Страна открыла границу для беженцев, направляющихся в Грецию. На этот шаг Анкара решилась после инцидента с гибелью 36 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб. Открыв границу, турецкие власти пытались добиться дипломатической поддержки ЕС в сирийском кризисе.

Drone footage of migrants heading to the border between Greece and Turkey. Greece has blocked nearly 10,000 migrants trying to enter from the Turkey border over the past 24 hours, according to a Greek government source https://t.co/8k1ZNbk6ua pic.twitter.com/eqyK6mOG03 — AFP News Agency (@AFP) March 1, 2020

В считаные дни к греческим рубежам прибыли более чем 10 тыс. человек, пытавшихся попасть в ЕС по суше и по морю. Как заявил тогда президент Эрдоган, "в Европу направились сотни тысяч беженцев, и в скором времени их число достигнет миллионов". Несмотря на то что европейские власти называют такие угрозы неприемлемыми, спокойствие на границах ЕС до сих пор во многом зависит от Турции. Люди вместо оружия По данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается более 82 млн беженцев и вынужденно перемещенных лиц. Более 4 млн из них продолжают поиски убежища. Глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса, только увеличивает эти цифры.

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Согласно прогнозам ООН 2016 года, к 2050 году число мигрантов в мире превысит 320 млн человек. Основные причины все те же: конфликты, нищета, неравенство, изменение климата, стихийные бедствия и ухудшение состояния окружающей среды. В конце мая 2021 года дипломатическая напряженность между Марокко и Испанией привела к беспрецедентному миграционному кризису. Причиной стала госпитализация испанскими властями марокканского сепаратиста Брахима Гали, который возглавляет движение за независимость Западной Сахары. За считаные дни в испанские города на севере Африки Сеуту и Мелилью проникло рекордное число беженцев. Все это происходило при попустительстве марокканских пограничников, которые никак не сдерживали поток нелегалов. Первый вице-премьер Испании Кармен Кальво назвала инцидент "агрессией против границ" страны. А министр обороны Маргарита Роблес обвинила Рабат в шантаже с использованием несовершеннолетних, так как вернуть лиц, которые не достигли 18 лет, намного сложнее, чем взрослых мигрантов. По данным властей Испании, среди 8 тыс. нелегалов, которые проникли в Сеуту, около 1,5 тыс. оказались несовершеннолетними.

As thousands of migrants gathered in the Moroccan border, near the frontier with Ceuta, hundreds of them clashed after dark with Moroccan riot police | Read more: https://t.co/Plzw3i3nau pic.twitter.com/eyKIsC4G3h — RTÉ News (@rtenews) May 20, 2021