Власти Испании назвали наплыв нелегалов в Сеуту "агрессией против границ" страны

МАДРИД, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Испании считает массовый наплыв нелегальных мигрантов на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки, "агрессией против границ" страны. Об этом заявила во вторник первый вице-премьер Испании Кармен Кальво.

"То, что произошло, это агрессия против наших границ, и это не может быть частью хороших отношений с Марокко, но мы продолжим поддерживать их, потому что мы соседние государства", - отметила замглавы правительства. По ее словам, власти Испании работают над тем, чтобы вернуть людей, незаконно попавших в Сеуту из Марокко.

С понедельника около 8 тыс. нелегалов проникли на территорию Сеуты из Марокко. Число прибывших в течения дня мигрантов стало рекордно высоким для Испании.

Наплыв нелегалов произошел на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. В апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генсек фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) для лечения от вызываемого коронавирусом заболевания. Власти Марокко предупреждали Испанию о возможных последствиях данной ситуации.