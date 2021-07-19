Лукашенко заявил о наличии в Литве группировок, причастных к нелегальной миграции

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии в Литве преступных группировок, причастных к нелегальной миграции.

"Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году, единицы будут. Поэтому пусть начинают работать", - сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia, комментируя упреки в адрес Минска по поводу причастности к нелегальной миграции. Фрагмент интервью приводит в понедельник агентство БелТА.

По его словам, если "они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что она причастна к этой миграции". "Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко считает, что с литовской стороны в сложившейся ситуации по меньшей мере странно требовать от Белоруссии защиты от нелегальных мигрантов. "Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили", - сказал президент, отметив, что организация работы по пресечению на границе противоправных действий, будь то нелегальные миграция, поставки оружия, наркотиков, требует значительных объемов финансирования. "Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю", - заключил он.

Ранее сообщалось, что Литва на границе с Белоруссией, через которую в балтийскую республику с территории соседней страны с начала июня массово проникают нелегальные мигранты из государств Азии, построит не только ограждение из колючей проволоки, но и стену. 2 июля литовский кабмин в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации. В конце мая Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.