Литва под прессом нелегальной миграции

Литва довольно неожиданно для себя столкнулась в последние недели с резким ростом потока нелегальной миграции с территории Белоруссии. В основном, как утверждают власти, границу нарушают граждане Ирака, хотя у многих нет никаких документов и так называемую страну происхождения приходится записывать с их слов. Литовские политики усматривают в происходящем "руку Минска", считая, что белорусские власти чуть ли не организованно направляют поток нелегалов в соседнюю Литву в отместку за политическую линию Вильнюса по поддержке белорусской оппозиции. В пять раз больше Согласно данным Службы охраны государственной границы при МВД республики, с начала текущего года задержано более 400 человек, незаконно перешедших литовскую границу с территории Белоруссии. "По мировым масштабам это количество нелегалов не кажется значительным, однако для Литвы такое число создает серьезные проблемы. За весь 2020 год нелегальных мигрантов на этом направлении было в пять раз меньше", — отметила представитель верховного комиссара ООН по делам беженцев в Литве Рената Кулеш. Проблемы действительно возникают. Несколько групп нелегальных мигрантов общим числом более 50 человек были задержаны неподалеку от границы 4 июня. "В нескольких нелегально проникших из Белоруссии на территорию Литвы группах всего было 52 человека, которые по документам или предположительно являются гражданами Белоруссии, Ирака, России и Сирии", — утверждалось в сообщении погранведомства. Это был рекордный суточный "улов" пограничников с начала текущего года. Рекорд продержался чуть больше недели. 13 июня погранслужба сообщила: "В четырех нелегально проникших из Белоруссии на территорию Литвы группах всего было 58 человек".

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Схема нелегальной миграции отработана: при задержании нарушители границы заявляют, что просят предоставить им убежище. Просьба уходит в инстанции на рассмотрение, которое может длиться до месяца. Просителей препровождают на это время в специальный центр. Они имеют право выйти за его пределы, но не должны покидать страну. Тем не менее многие исчезают, как говорится, с концами. Считается, дело в том, что конечной целью мигрантов является не Литва, а более богатые страны Запада. Литовские должностные лица не слишком рьяно отлавливают беглецов. Из-за всплеска миграции в первую очередь не выдержала инфраструктура по приему этих лиц. Начальник Службы охраны госграницы Видас Мачайтис уже 8 июня сообщил, что Центр регистрации иностранцев, в котором размещают нелегальных мигрантов до принятия решения об их дальнейшей участи, переполнен, в нем не осталось свободных мест. Это учреждение в городе Пабраде, расположенном неподалеку от границы с Белоруссией, одновременно может принять до 240 человек."Ищем варианты размещения задерживаемых на границе нелегалов. Можно использовать общежитие учебного центра погранслужбы, в котором насчитывается 60 мест. Консультируемся с армией о возможности разбить палаточный городок", — сказал журналистам Мачайтис. Теория заговора Литовские политики не сомневаются в том, что нелегалы "атакуют" республику с подачи Минска. Выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать выполнять эту функцию. Литовские официальные лица заявляют однозначно: именно так власти соседней страны и поступают. Как утверждал в интервью изданию Financial Times министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, Минск использует нелегальную миграцию как инструмент воздействия на Литву. "Мы видим использование миграции как оружия, непосредственно направленного против Литвы из-за громких высказываний [в поддержку белорусской оппозиции], предоставления убежища основным ее лидерам", — сказал он.

Глава МИД предположил, что в схемах нелегальной миграции участвует государственное турагентство Белоруссии "Центркурорт". На своем сайте этот туроператор представляет себя как республиканское унитарное предприятие, являющееся крупной государственной туристической компанией Белоруссии, входящей в систему Управления делами президента республики. По словам Ландсбергиса, если предполагаемые нелегалы покупают авиабилеты в Минск через эту фирму, белорусская виза выдается им автоматически. В связи с этими процессами литовское МВД попросило Генпрокуратуру Литвы расследовать организацию незаконного пересечения границы. "Налицо признаки того, что это делается организованно. Обращаюсь в прокуратуру с просьбой расследовать ситуацию, мириться с которой мы не можем", — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте. Эксперты затрудняются сказать, какие реальные последствия может иметь такое расследование. "Скорее всего, кого-то предложат включить в очередной санкционный список", — предположил политический обозреватель Доминикас Игнатонис. Дважды в неделю в Минск прибывает пассажирский авиарейс из столицы Ирака, ежедневно — из столицы Турции. В четверг Вильнюс обратился к Багдаду и Стамбулу с просьбой об усилении контроля за убывающими воздушным путем лицами. "Мы обратились к правительствам Ирака и Турции с просьбой об усилении контроля за вылетающими из этих стран авиапассажирами", — сообщил журналистам Ландсбергис. В конце июля он намерен встретиться с главами МИД Ирака и Турции на совещании в Риме. "С коллегами мы хотели бы обсудить вопрос возвращения нелегальных мигрантов в страны их проживания", — сказал он. Как заявила советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите, в Вильнюсе рассчитывают на ЕС в решении проблемы нелегальной миграции. Одним из каналов помощи может, по ее мнению, стать фонд сообщества, из которого финансируются затраты на укрепление внешних границ ЕС. "Можем обратиться с просьбой о выделении финансирования на укрепление технического контроля границы", — отметила советник. Удержат ли нелегалов заборы? На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Линия с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. В ее укреплении Вильнюс рассчитывает на финансовую и материально-техническую помощь Брюсселя. Современными техническими системами контроля оснащены 100% морской и сухопутной границы Литвы с Калининградской областью РФ. С Белоруссией такими средствами контролируется менее 40% пограничных рубежей. По подсчетам МВД, затраты на то, чтобы так закрыть ее на всем протяжении, составят не менее €38 млн. Ведомство также не исключает и опробованный "дедовский" метод постройки вдоль границы ограждения. Однако эту меру лишь как дополнительную оценила премьер-министр Ингрида Шимоните. По мнению премьера, прежде всего необходимо использовать технические средства контроля. "Есть современные технологии, внедрение которых на границе с Белоруссией мы постараемся завершить в следующем году, но могут быть и дополнительные средства", — отметила Шимоните. Ими, по ее словам, могло бы быть и ограждение на наиболее проблемных участках. "Такие участки есть, там действительно появится ограждение, но каменной стеной от всех мы не собираемся отгородиться", — сказала глава кабинета. Те, кто с заборами или без заборов за кордон уже просочился, вынудили Литву решать вопрос размещения. Палаточный городок рядом с Центром регистрации иностранцев в Пабраде уже построен и частично заселен. Армия справилась с делом довольно оперативно, на все про все с подготовки площадки до сдачи в эксплуатацию ушла неделя. Впрочем, это нормальные темпы, потому что военные устраивают такие объекты регулярно для себя во время, например, учений.

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