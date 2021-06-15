Литва считает, что Минск использует нелегальную миграцию как средство давления на Вильнюс

ВИЛЬНЮС, 15 июня. /ТАСС/. Белорусские власти используют нелегальную миграцию как инструмент воздействия на Литву с целью заставить Вильнюс изменить свою политику в отношении Минска. Об этом в интервью во вторник изданию Financial Times заявил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы видим использование миграции как оружия, непосредственно направленного против Литвы из-за громких высказываний [в поддержку белорусской оппозиции], предоставления убежища основным [ее] лидерам", - приводит издание слова главы внешнеполитического ведомства.

С начала года Литва столкнулась с большим потоком нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Задержано около 390 лиц (в основном из стран Азии), что почти в пять раз больше, чем за весь 2020 год. Центр регистрации иностранцев, куда помещают нелегалов до решения вопроса об их дальнейшей участи, переполнен. Для размещения людей с помощью армии построен палаточный городок.

"Красные линии [белорусские власти] давно перешли. Надо быть особенно бдительными. Это путь, которым пытаются испытать [нашу] страну, испытать Европу", - сказал Ландсбергис.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.