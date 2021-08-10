Блинкен подтвердил назначение Амоса Хохштейна представителем Госдепа по энергетике

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил назначение Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетики, он будет заниматься реализацией мер "по снижению рисков", связанных с трубопроводом "Северный поток - 2". Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении шефа американской дипломатии.