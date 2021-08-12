Посла Британии пригласили в МИД Ирана из-за фотографии на фоне посольства РФ

ТЕГЕРАН, 12 августа. /ТАСС/. Посол Великобритании в Иране Саймон Шерклифф был приглашен в иранский МИД в связи с публикацией фотографии с послом РФ Леваном Джагаряном на фоне исторического здания советского посольства в Тегеране. Об этом сообщила в четверг пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"После недавней публикации фотографии <...> посол Великобритании был приглашен в МИД, где ему сообщили, что этот неприемлемый шаг наносит ущерб стране, национальным чувствам и гордости народа Ирана", - говорится в сообщении.

В свою очередь, посол Британии заверил иранскую сторону, что "за этим шагом не стояло никаких дурных намерений и послы намеревались лишь напомнить о союзе РФ и Великобритании против гитлеровской Германии в ходе Второй мировой войны".

11 августа посольство РФ опубликовало фотографию со встречи послов России и Британии, на которой дипломаты сидят на фоне исторического здания посольства, где проходила Тегеранская конференция. После этого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал неприемлемым этот снимок. В связи с этим посол РФ в четверг выл приглашен в иранское ведомство.