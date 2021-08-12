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Посла Британии пригласили в МИД Ирана из-за фотографии на фоне посольства РФ

В посольстве Ирана заявили, что публикация фотографии с послом РФ на фоне исторического здания советского посольства в Тегеране "наносит ущерб стране, национальным чувствам и гордости народа Ирана"

ТЕГЕРАН, 12 августа. /ТАСС/. Посол Великобритании в Иране Саймон Шерклифф был приглашен в иранский МИД в связи с публикацией фотографии с послом РФ Леваном Джагаряном на фоне исторического здания советского посольства в Тегеране. Об этом сообщила в четверг пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"После недавней публикации фотографии <...> посол Великобритании был приглашен в МИД, где ему сообщили, что этот неприемлемый шаг наносит ущерб стране, национальным чувствам и гордости народа Ирана", - говорится в сообщении.

В свою очередь, посол Британии заверил иранскую сторону, что "за этим шагом не стояло никаких дурных намерений и послы намеревались лишь напомнить о союзе РФ и Великобритании против гитлеровской Германии в ходе Второй мировой войны".

11 августа посольство РФ опубликовало фотографию со встречи послов России и Британии, на которой дипломаты сидят на фоне исторического здания посольства, где проходила Тегеранская конференция. После этого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал неприемлемым этот снимок. В связи с этим посол РФ в четверг выл приглашен в иранское ведомство.

В августе 1941 года началась совместная советско-британская операция "Согласие", в ходе которой Союзники заняли территорию Ирана в условиях активной политики вмешательства со стороны гитлеровской Германии. 1 декабря 1943 года завершилась Тегеранская конференция при участии лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Делано Рузвельта и Уинстона Черчилля, встреча которых проходила в посольстве Советского Союза.

По версии иранской стороны, шахский Иран занимал нейтральную позицию во Второй мировой войне и был втянут в нее в результате операции "Согласие". В результате Тегеран лишился на годы военных действий самостоятельности, поскольку контроль за безопасностью в стране был разделен между СССР и Великобританией.

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