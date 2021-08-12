Reuters: США временно направят войска в Кабул для помощи в эвакуации персонала посольства

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Госдепартамент, как ожидается, объявит об эвакуации "значительного числа" сотрудников американского посольства в Кабуле в свете наступления боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило в четверг агентство Reuters .

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По словам его источников из числа официальных лиц, в проведении эвакуации помогут американские военные. Для этого в этот район на временной основе будут переброшены дополнительные силы. Как констатирует агентство, это является стандартной практикой.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил во вторник на регулярном брифинге, что Вашингтон постоянно проводит оценки того, какой опасности подвергается посольство США в Кабуле, и рассчитывает сократить численность его персонала. По его словам, США "хотят сократить число тех сотрудников в Афганистане, чьи обязанности можно выполнять где-то еще".

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.