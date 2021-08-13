Вице-президент Афганистана заявил, что не примет навязанных талибами условий

ТАСС, 13 августа. Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что не приемлет никаких навязанных обстоятельствами сделок с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в пятницу афганский телеканал 1TV .

Салех подчеркнул, что "пытается изменить ситуацию и убежден, что "Талибан" потерпит поражение". Он принципиально настроен "не принимать никаких навязанных обстоятельствами сделок" с радикалами.

Об этой позиции Салеха стало известно на фоне слов главы МИД Афганистана Мохаммада Ханифа Атмара, который в четверг подтвердил, что Кабул предлагал талибам договориться о совместном управлении страной. Между тем представитель талибов Забихулла Муджахид указал, что движение не примет предложение Кабула о разделе власти и прекращении огня, а их цель - положить конец иностранной интервенции и сформировать в стране исламское правительство, и если официальный Кабул пойдет на это, то талибы будут готовы к перемирию. В противном случае движение продолжит вести борьбу.

Сторонники "Талибана" продолжают наступать на центральные города провинций по всей стране. По утверждению их представителя, боевики в пятницу взяли под контроль город Таринкот (центр провинции Урузган в центральной части страны), а позже захватили город Пули-Алам (центр восточной провинции Логар). В последнем радикалы напали на офис губернатора, а чиновники и их руководство были вынуждены сдаться.