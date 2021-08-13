Литва отклонила все рассмотренные просьбы нелегальных мигрантов об убежище

ВИЛЬНЮС, 13 августа. /ТАСС/. Ни одно из обращений нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в Литву на протяжении последних месяцев, до сих пор удовлетворено не было. Об этом в пятницу заявила журналистам директор департамента миграции при МВД республики Эвелина Гудзинскайте.

Всего, по ее словам, в департамент за время миграционного кризиса поступило около 1,5 тыс. прошений об убежище, с которым нелегально перешедшие границу мигранты, как правило, тут же обращаются к должностным лицам. "Окончательное решение принято по 200 заявлениям. Все просьбы отклонены, так как оснований для положительного решения не найдено", - сказала директор департамента.

Решение миграционного ведомства может быть обжаловано в суде, но департамент, как отметила Гудзинскайте, предлагает нелегалам альтернативу: добровольное согласие вернуться на родину, которое стимулируется денежной выплатой в размере €300 и билетами на самолет, приобретаемыми литовскими властями.

Процесс возвращения нелегалов, добровольно согласившихся на это, на родину был запущен в начале августа, но пока это единичные случаи. Первым решившим вернуться домой мигрантом был гражданин Камеруна, отправленный из Литвы 2 августа. В четверг был выслан первый из иракских нелегалов. Всего в Литве сейчас находится более 4 тыс. таких лиц. Для сравнения: согласно отчету Европейского управления по поддержке предоставления убежища, в Германии за первую половину текущего года зарегистрировано 47 231 ходатайство от мигрантов об убежище, во Франции - 32 212, в Испании - 25 823 обращения.