Гавана сочла новые санкции США против правоохранителей Кубы проявлением двойных стандартов

ГАВАНА, 13 августа. /ТАСС/. Ограничения США в отношении руководства правоохранительных органов Кубы являются проявлением двойных стандартов и нацелены на оправдание блокады острова. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Я отвергаю оппортунистические меры Соединенных Штатов против официальных лиц Министерства внутренних дел Кубы и подразделения Революционных вооруженных сил. Они отражают двойные стандарты правительства, привыкшего к манипуляциям и лжи для поддержания блокады", - написал дипломат в Twitter.

Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции против двух представителей Министерства внутренних дел Кубы, а также в отношении военной полиции, связанной с министерством Революционных вооруженных сил островного государства. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.