Премьер Молдавии заявила, что правительство придает большое значение сотрудничеству с РФ

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Встреча президента Молдавии Майи Санду с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком поможет наладить плодотворное сотрудничество между двумя странами. Об этом заявила в субботу премьер-министр республики Наталья Гаврилица в эфире телеканала RTR Moldova.

"Диалог начался. Заявления господина Козака внушают нам оптимизм, будем продолжать обсуждать весь комплекс вопросов, чтобы решить их в интересах граждан наших стран", - сказала Гаврилица. Она подчеркнула, что новое правительство республики будет проводить сбалансированную внешнюю политику со всеми странами в интересах молдавских граждан. "Мы придаем большое значение отношениям с Российской Федерацией, у нас много вопросов, комплексная совместная повестка дня", - заметила премьер. Среди основных, по ее словам, решение проблемы экспорта молдавской продукции, заключение договора об импорте российского газа, социальные вопросы молдавских трудовых мигрантов. "Мы уже начали обсуждение этих проблем, в том числе и нового газового контракта", - уточнила она.

При этом Гаврилица не ответила на вопрос, когда собирается с визитом в Москву, отметив, то пока еще не задумывалась о зарубежных поездках.

В среду у Козака состоялась встреча с Санду в Кишиневе. В беседе с журналистами по ее итогам замглавы администрации президента РФ выразил удовлетворение переговорами. По его словам, на встрече обсуждалась приднестровская проблематика, вопросы двусторонней торговли, контракт с "Газпромом", а также другие вопросы. Как заверил Козак, Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству.