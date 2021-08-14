{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД Казахстана заявили, что посольство в Афганистане продолжит работу

Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров отметил, что "там остается небольшой персонал"

НУР-СУЛТАН, 14 августа. /ТАСС/. Посольство Казахстана в Афганистане, расположенное в Кабуле, продолжит свою работу. Об этом сообщил ТАСС в субботу официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

На эту тему
Угрозы захватить Кабул. Талибы берут под контроль все больше территории Афганистана
Угрозы захватить Кабул.

"Наш посол Алимхан Есенгельдиев продолжает работать в Кабуле. Там остается небольшой персонал", - сказал Смадияров, отвечая на вопрос о работе посольства Казахстана в Афганистане. Он уточнил, что посольство "пока продолжит работу", но в МИД при этом изучают ситуацию, сложившуюся в Афганистане.

Как ранее сообщила пресс-служба Госдепартамента, госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу телефонный разговор с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и обсудил с ним ситуацию в Афганистане. Блинкен сообщил министру иностранных дел последнюю информацию о планах США по сокращению гражданского присутствия в Кабуле в свете меняющейся ситуации в сфере безопасности, подчеркнув при этом, что США остаются привержены поддержанию прочных дипломатических отношений и отношений в области безопасности с правительством Афганистана.

Ранее Дания, Норвегия и Чехия сообщили об эвакуации своих диппредставительств в Кабуле, в Италии не исключили принятия такого решения. МИД Швеции объявил о сокращении числа своих дипломатов в афганской столице. В посольстве России в Кабуле в пятницу заявили ТАСС, что не готовятся к эвакуации, такая возможность сейчас не рассматривается.

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Теги
АфганистанКазахстан
Расследование убийства президента Гаити
Следственный судья отказался расследовать убийство президента Гаити
Матье Шанлат отметил, что ранее согласился вести дело только при условии обеспечения личной безопасности, однако его требования не были выполнены полностью
Читать полностью