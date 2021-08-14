В МИД Казахстана заявили, что посольство в Афганистане продолжит работу

НУР-СУЛТАН, 14 августа. /ТАСС/. Посольство Казахстана в Афганистане, расположенное в Кабуле, продолжит свою работу. Об этом сообщил ТАСС в субботу официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Наш посол Алимхан Есенгельдиев продолжает работать в Кабуле. Там остается небольшой персонал", - сказал Смадияров, отвечая на вопрос о работе посольства Казахстана в Афганистане. Он уточнил, что посольство "пока продолжит работу", но в МИД при этом изучают ситуацию, сложившуюся в Афганистане.

Как ранее сообщила пресс-служба Госдепартамента, госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу телефонный разговор с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и обсудил с ним ситуацию в Афганистане. Блинкен сообщил министру иностранных дел последнюю информацию о планах США по сокращению гражданского присутствия в Кабуле в свете меняющейся ситуации в сфере безопасности, подчеркнув при этом, что США остаются привержены поддержанию прочных дипломатических отношений и отношений в области безопасности с правительством Афганистана.

Ранее Дания, Норвегия и Чехия сообщили об эвакуации своих диппредставительств в Кабуле, в Италии не исключили принятия такого решения. МИД Швеции объявил о сокращении числа своих дипломатов в афганской столице. В посольстве России в Кабуле в пятницу заявили ТАСС, что не готовятся к эвакуации, такая возможность сейчас не рассматривается.

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.