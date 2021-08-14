{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ереван до сих пор не ответил на предложение Баку о подписании мирного договора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил мнение, что Армения не готова или против этого
Президент Азербайджана Ильхам Алиев Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Описание
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

БАКУ, 14 августа. /ТАСС/. Азербайджан до сих пор не получил от Армении положительного ответа на предложение подписать мирный договор. Об этом заявил в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

"Я несколько раз открыто говорил, что мы хотим подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ. Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого", - сказал азербайджанский лидер.

Он добавил, что надеется на продолжение усилий со стороны России для обеспечения безопасности в регионе.

Теги
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
Байден распорядился принять меры в связи с землетрясением в Гаити
Координатором по этому вопросу назначили главу Агентства США по международному развитию Саманту Пауэр
Читать полностью