Ереван до сих пор не ответил на предложение Баку о подписании мирного договора

БАКУ, 14 августа. /ТАСС/. Азербайджан до сих пор не получил от Армении положительного ответа на предложение подписать мирный договор. Об этом заявил в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

"Я несколько раз открыто говорил, что мы хотим подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ. Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого", - сказал азербайджанский лидер.

Он добавил, что надеется на продолжение усилий со стороны России для обеспечения безопасности в регионе.