Эксперты: ситуация в Афганистане может навредить имиджу США на мировой арене

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Развитие событий в Афганистане после объявления о выводе американских войск из этой страны может подорвать доверие к США на мировой арене. Об этом пишет в субботу со ссылкой на мнение ряда экспертов газета The Hill .

"Нашим врагам это говорит о том, что США можно нанести поражение. <...> Если поражение им могут нанести талибы [боевики радикального движения "Талибан", запрещено в РФ], то кто тогда не может <...>? <...> Как противники мы беззубые. Как союзники мы ненадежны", - заявил газете основатель и президент базирующегося в Вашингтоне политического института "Фонд защиты демократий" (Foundation for Defense of Democracies) Клиффорд Мэй.

"Я думаю, что вывод сил США и та резкость, с которой он осуществляется перед лицом стремительных успехов талибов, окажут еще более глубокое воздействие, чем уход США из Вьетнама в 1975 году. <...> К сожалению, мне кажется, что этот трагический исход на долгие годы станет доминирующим [фактором при формировании] мнения о военной мощи США и международной воле, только если это не затмит другой крупный международный конфликт. Это станет катализатором для неверных оценок со стороны противников Америки, а также будет способствовать опасной уверенности в том, что военная мощь США и политическая воля защищать своих друзей и союзников ослабевают", - считает генерал-лейтенант в отставке Дэвид Барно. В прошлом он командовал силами США в Афганистане, поясняет The Hill.

В свою очередь Нейтан Сейлс, занимавший в предыдущей администрации США должность координатора Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом, заявил, что "дипломатия работает лучше, когда за ней стоит реальная угроза [применения] силы". "Администрация [президента США Джо] Байдена сбросила этот рычаг давления со счетов, когда они решили вывести войска из Афганистана. <...> Я без особого оптимизма смотрю на перспективы дипломатического решения здесь. <...> Они [талибы] думают, что могут получить все желаемое, продолжая оказывать военное давление", - полагает Сейлс.

По его мнению, нынешняя ситуация в Афганистане на первых порах может стать поводом для "противников" США "посмеяться" над Вашингтоном. "Сейчас у КНР, России и других противоборствующих [Соединенным Штатам] государств возникает искушение хорошенько посмеяться над администрацией Байдена. <...> Думаю, любое веселье со стороны этих стран будет коротким, потому что завоевание талибами Афганистана будет иметь драматические последствия для региона и для других государств, стремящихся к глобальному лидерству. Им придется засучить рукава и взяться за работу, чтобы устранить последствия", - полагает Сейлс.