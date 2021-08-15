Талибы заявили, что смена власти не прервет образовательный процесс в Афганистане

ТЕГЕРАН, 15 августа. /ТАСС/. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) заверили учащихся и преподавателей частных и государственных учебных заведений, что смена власти в стране не будет препятствием для продолжения образовательной деятельности. Об этом сообщает в воскресенье афганское агентство Pajhwok .

Талибы заявляют, что нормальный учебных процесс продолжится для студентов обоих полов. Кроме того, движение призвало представителей высших учебных заведений, преподавателей и учащихся не беспокоится о продолжающихся военных действиях и не ожидать негативных перемен в образовательном процессе.

"Мы честно заверяем вас, что безопасность и защита вашей собственности будет нашим главным приоритетом", - цитирует агентство заявление "Талибана", адресованное представителям учебных заведений.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы сложит с себя полномочия. После этого будет сформировано временное правительство. Переговоры о мирной передаче власти в Кабуле идут в президентском дворце между делегацией радикального движения "Талибан" и центральными властями.