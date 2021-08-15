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Продвижение "Талибана" в Афганистане

СМИ: Франция работает над обеспечением безопасности своих граждан в Афганистане

По данным телеканала BFM, президент страны Эмманюэль Макрон пристально следит за "крайне тревожным развитием событий" в Афганистане

ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Франции считают основной задачей обеспечение безопасности своих граждан, оставшихся в Афганистане. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

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"Безопасность наших соотечественников является основным приоритетом", - сообщил источник телеканала в администрации французского лидера. Он добавил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пристально следит за "крайне тревожным развитием событий" в Афганистане.

К настоящему моменту ТАСС не удалось получить комментарий представителей Елисейского дворца. В четверг МИД Франции сообщил ТАСС, что дважды призывал граждан страны покинуть территорию Афганистана, не уточнив, однако, планируется ли эвакуация дипломатов. Последняя запись на страницах французского посольства в Twitter и Facebook датирована 15августа, однако пока диппредставительство не сообщало никаких данных по поводу возможной эвакуации.

Ранее Великобритания, США, Чехия, Швеция и Япония объявили об эвакуации сотрудников своих посольств в Кабуле. Соединенные Штаты, по данным СМИ, намерены эвакуировать персонал своего посольства в Кабуле до вторника.

После вывода основной части западного военного контингента из Афганистана движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Утром в воскресенье силы талибов начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLO News, что "переход власти пройдет мирным путем".

Теги
АфганистанФранцияПродвижение "Талибана" в АфганистанеМакрон, Эмманюэль
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