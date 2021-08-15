СМИ: власти Испании решили задействовать план эвакуации подданных из Кабула

МАДРИД, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Испании решило задействовать план эвакуации из Кабула дипломатического персонала, подданных королевства и афганцев, которые сотрудничали с испанскими военными. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Cadena SER .

По ее информации, у МИД Испании уже все готово для эвакуации. Власти страны находятся в ожидании того, как будет развиваться ситуация в Афганистане, чтобы решить, когда начать вывоз своих подданных. Посольство королевства в Кабуле будет работать до тех пор, пока позволяют обстоятельства, уточнила радиостанция.

Утром в воскресенье силы движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали наступление по всем направлениям на Кабул. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLO News, что "переход власти пройдет мирным путем".