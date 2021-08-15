В Кабуле разворачивают спецназ для обеспечения безопасности

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Подразделения сил специального назначения разворачивают в Кабуле для обеспечения безопасности афганской столицы. Об этом сообщил в воскресенье МВД страны на своей официальной странице в Twitter .

"Уважаемые жители Кабула! В связи с заявлением талибов о том, что они не войдут в город Кабул, в районах столицы развернуты специальные полицейские подразделения, которые получили указания принять меры по противодействию оппортунистов и обидчиков, - говорится в заявлении МВД. - Им дан приказ в случае необходимости открывать огонь".

Кроме того, телестанция Al Arabiya приводит слова главы оборонного ведомства, который заявил "о приверженности защитить Кабул".

Ранее в воскресенье из Кабула поступила информация о том, что контролирующие практически всю территорию страны и остановившиеся на подступах к столице талибы делегировали в президентский дворец представителей для переговоров с властями о мирной передаче власти в Кабуле. Сообщалось также, что президент Ашраф Гани в ближайшие часы сложит с себя полномочия. Назывался кандидат на пост главы переходного правительства - базирующийся в США бывший министр внутренних дел Афганистана и экс-посол Афганистана в Германии Ахмад Джалали.

В настоящее время, согласно поступающей из Кабула информации, обстановка в городе напряженная, но военных действий нет.