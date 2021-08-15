Талибы заявили, что хотят сохранения иностранных посольств в Афганистане

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заинтересовано в продолжении работы иностранных посольств в стране и утверждает, что их сотрудникам не грозит опасность. Об этом заявил в воскресенье вещательной корпорации Би-би-си официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

"В первую очередь мы хотим, чтобы передача власти [талибам] состоялась в ближайшие несколько дней. Во-вторых, людям необходимо вернуться к обычной повседневной жизни. В-третьих, те, кто сотрудничал с кабульской администрацией, либо с иностранными силами, не должны опасаться мести [со стороны талибов], - сказал Шахин. - Мы также хотим, чтобы все посольства продолжали свою работу в обычном режиме". Он подчеркнул, что талибы не причинят вреда дипломатам и гражданам иностранных государств.

"Мы хотим избежать кровопролития, разрушений, уничтожения собственности населения. Не хотим создавать удобных возможностей для мародеров, которые ожидают повода начать грабить людей", - сказал Шахин, подчеркнув, что силы "Талибана" получили четкие указания не вступать в Кабул и ожидать мирной передачи власти талибам.

Шахин также сообщил, что пока все переговорщики политического крыла "Талибана" по-прежнему находятся в Дохе и не направляются в Афганистан, чтобы обсуждать условия политического перехода. "[Лидер политического крыла "Талибана" мулла Абдул Гани] Барадар прибудет в Кабул вместе с делегацией переговорщиков, когда придет время. Это будет зависеть от того, как будут развиваться события", - сказал Шахин.

Транзит власти

Шахин заявил, что транзит власти в Афганистане после вступления в силу временного правительства завершится в течение нескольких дней. Его слова приводит иранская газета Tehran Times.

По его словам, "Талибан" ожидает, что мирный транзит власти займет несколько дней". Он также отметил, что "Талибан" намерен защитить права женщин, а также обеспечит безопасность для работников СМИ и дипломатов.