Вертолеты ВС США не дают взлететь двум пакистанским самолетам в аэропорту Кабула

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Два военных вертолета США перекрыли взлетно-посадочную полосу двум гражданским самолетам Пакистанских международных авиалиний в аэропорту Кабула. Об этом в воскресенье сообщил пакистанский телеканал "Джео-ТВ" со ссылкой на источники.

На борту самолета Boeing 777 находятся 329 пассажиров, на борту Airbus A320 - 170 пассажиров. Среди них - дипломаты из Пакистана и других стран, уточнил телеканал.

По его данным, группе лиц, несмотря на отсутствие авиабилетов, позволили попасть на эти рейсы Пакистанских международных авиалиний. Ранее посол Пакистана в Афганистане Мансур Ахмад Хан сообщил в Twitter о стараниях разместить своих граждан на регулярных и дополнительных рейсах авиакомпании.

В течение последних нескольких часов в столичном аэропорту приземлились также четыре американских военно-транспортных самолета Lockheed C-130 для эвакуации дипломатов США. В воздушных воротах Кабула замечены машины американского посольства. По сведениям источников телеканала, диспетчерская служба аэропорта "не контролирует происходящее".

Утром в воскресенье силы талибов начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала "Аль-Арабия", бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала "Толо ньюс", что "переход власти пройдет мирным путем".