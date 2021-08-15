Канада приостанавливает работу посольства в Афганистане

ОТТАВА, 15 августа. /ТАСС/. Канада по соображениям безопасности приостанавливает работу своего посольства в Афганистане, сотрудники миссии возвращаются на родину. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

"Ситуация а Афганистане стремительно развивается и представляет серьезные вызовы нашей способности гарантировать безопасность нашей миссии. После консультаций с послом Канады принято решение приостановить все дипломатические операции в Кабуле, - отмечается в тексте. - Как и всегда, нашим приоритетом в таких ситуациях является обеспечение безопасности канадского персонала. Сейчас они в безопасности на пути в Канаду".

"Посольство Канады возобновит свою работу как только ситуация с безопасностью в Афганистане позволит гарантировать надлежащие условия для персонала", - заявили в МИД.