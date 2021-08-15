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Наступление "Талибана" на Кабул

Канада приостанавливает работу посольства в Афганистане

В МИД страны сообщили, что диппредставительство возобновит работу как только ситуация с безопасностью в Афганистане позволит гарантировать надлежащие условия для персонала

ОТТАВА, 15 августа. /ТАСС/. Канада по соображениям безопасности приостанавливает работу своего посольства в Афганистане, сотрудники миссии возвращаются на родину. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

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"Ситуация а Афганистане стремительно развивается и представляет серьезные вызовы нашей способности гарантировать безопасность нашей миссии. После консультаций с послом Канады принято решение приостановить все дипломатические операции в Кабуле, - отмечается в тексте. - Как и всегда, нашим приоритетом в таких ситуациях является обеспечение безопасности канадского персонала. Сейчас они в безопасности на пути в Канаду".

"Посольство Канады возобновит свою работу как только ситуация с безопасностью в Афганистане позволит гарантировать надлежащие условия для персонала", - заявили в МИД.

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АфганистанКанадаНаступление "Талибана" на Кабул
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