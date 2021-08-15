Блинкен: Афганистан станет страной-изгоем, если талибы не будут соблюдать базовые права

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что если радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не будет соблюдать основополагающие права, то Афганистан превратится в страну-изгоя. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC, вышедшем в эфир в воскресенье.

"В интересах "Талибана", если они действительно стремятся к международному признанию, ищут поддержки и снятия санкций, соблюдать базовые права. Если они не будут [соблюдать], <...> то, я думаю, Афганистан станет страной-изгоем", - сказал Блинкен.