Блинкен заявил, что США ведут работу с талибами о мирной передаче власти в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. США поддержат усилия афганского правительства, движения "Талибан" (запрещено в РФ) и международных игроков по мирной передаче власти в Афганистане. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Да, мы видели сообщение о том, что афганское правительство и "Талибан" ведут переговоры о дальнейшем продвижении. Мы намерены поддержать эти усилия, - сказал он. - У нас есть команда в Дохе, работаем с ООН, с другими заинтересованными странами, включая Катар, чтобы увидеть, может ли быть мирное решение, <...> мирная передача власти, - отметил Блинкен. - Это будет хорошо для населения Афганистана, для предотвращения дальнейшего кровопролития."