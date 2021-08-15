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Наступление "Талибана" на Кабул

Блинкен заявил, что США ведут работу с талибами о мирной передаче власти в Афганистане

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что это будет лучшее решение для населения Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. США поддержат усилия афганского правительства, движения "Талибан" (запрещено в РФ) и международных игроков по мирной передаче власти в Афганистане. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Да, мы видели сообщение о том, что афганское правительство и "Талибан" ведут переговоры о дальнейшем продвижении. Мы намерены поддержать эти усилия, - сказал он. - У нас есть команда в Дохе, работаем с ООН, с другими заинтересованными странами, включая Катар, чтобы увидеть, может ли быть мирное решение, <...> мирная передача власти, - отметил Блинкен. - Это будет хорошо для населения Афганистана, для предотвращения дальнейшего кровопролития."

Теги
АфганистанБлинкен, ЭнтониНаступление "Талибана" на Кабул
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