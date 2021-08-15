Глава Высшего совета Афганистана по нацпримирению подтвердил, что Гани покинул страну

"Уже бывший президент Афганистана покинул страну и оставил свой народ <...> Ему еще отвечать за это перед Всевышним", - сказал Абдулла в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Он также призвал радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) дать время на проведение переговоров до того, как его бойцы войдут в Кабул. "Обращаюсь к боевым отрядам движения "Талибан" с тем, чтобы они прекратили свое продвижение [в Кабул], поскольку без необходимых сейчас консультаций и переговоров ситуация будет только усугубляться, будут продолжать гибнуть люди", - сказал Абдулла.