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Наступление "Талибана" на Кабул
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Глава Высшего совета Афганистана по нацпримирению подтвердил, что Гани покинул страну

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Ашраф Гани покинул страну, и назвал его "бывшим главой государства".

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"Уже бывший президент Афганистана покинул страну и оставил свой народ <...> Ему еще отвечать за это перед Всевышним", - сказал Абдулла в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Он также призвал радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) дать время на проведение переговоров до того, как его бойцы войдут в Кабул. "Обращаюсь к боевым отрядам движения "Талибан" с тем, чтобы они прекратили свое продвижение [в Кабул], поскольку без необходимых сейчас консультаций и переговоров ситуация будет только усугубляться, будут продолжать гибнуть люди", - сказал Абдулла.

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АфганистанГани, АшрафНаступление "Талибана" на Кабул
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