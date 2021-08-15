Блинкен заявил, что в США не видят сходства ситуации в Афганистане с Вьетнамом

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Власти США не считают, что складывающаяся в Афганистане ситуация похожа на ту, с которой американцы столкнулись во Вьетнаме в 70-х годах прошлого века. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC .

В ходе интервью ведущий отметил сходство кадров эвакуации на вертолетах американских граждан из Сайгона в 1975 году и нынешней эвакуацией дипломатов США из посольства в Кабуле с помощью вертолетов. "Это [происходящее в Афганистане], очевидно, не Сайгон", - сказал госсекретарь и отметил, что в отличие от войны во Вьетнаме американские войска достигли поставленных перед ними антитеррористических целей и не хотят участвовать в гражданской войне в Афганистане.

После вывода основной части западного воинского контингента из Афганистана движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Утром в воскресенье силы талибов начали наступление на Кабул. В этой связи Блинкен заявил, что весь персонал посольства США в Афганистане перемещается в аэропорт Кабула.

По данным телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLO News, что "переход власти пройдет мирным путем".