Глава МИД Британии призвал мировое сообщество заявить талибам о неприемлемости насилия

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Международному сообществу необходимо сообща заявить руководству движения "Талибан" (запрещено в РФ), что насилие и нарушение прав человека в Афганистане неприемлемы. Такое мнение изложил в Twitter в воскресенье глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Поделился с [главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом] Куреши глубокой обеспокоенностью по поводу будущего Афганистана. Мы сошлись во мнении о том, что для международного сообщества сейчас крайне важно единым фронтом заявить "Талибану" о том, что насилие должно прекратиться, а права человека должны соблюдаться", - написал Рааб.

Как сообщает телеканал Sky News, в связи с ситуацией в Афганистане глава Форин оффиса срочно возвращается из отпуска. В воскресенье пресс-служба британского парламента подтвердила, что Палата общин (нижняя палата) также досрочно вернется с каникул, чтобы обсудить обстановку в исламской республике и реакцию Лондона на происходящее. Парламент возобновит работу 18 августа. Соответствующие распоряжения уже отдал спикер Палаты общин Линдси Хойл.

После вывода основной части западного воинского контингента из Афганистана движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Утром в воскресенье силы талибов начали наступление на Кабул. По данным телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLO News, что "переход власти пройдет мирным путем".